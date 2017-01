Mussenkweker haalt zeven medailles op WK

Mussenkweker Leo Vander Beeken bij het behalen van de twee wereldtitels in 2015. Zijn huidige kampioenen zitten nog in het Spaanse Almeria. Foto: Bart Roggeman

Hemiksem - Vogelliefhebber Leo Vander Beeken heeft op het WK in het Spaanse Almeria maar liefst zeven medailles in de wacht gesleept. Hij behaalde met zijn mussen drie keer goud en vier keer brons.

Terwijl andere vogelliefhebbers zich toeleggen op kanaries, parkieten of andere zang- en sier­vogels, houdt Leo Vander Beeken zich sinds enkele jaren bezig met het kweken van mussen, en met resultaat.

In 2013 wist hij een eerste wereldtitel binnen te halen en ook in 2015 won hij twee keer goud, maar de zeven medailles op het huidige WK overtreffen zijn stoutste verwachtingen. Hij zit al te popelen om zijn prijsbeesten, die nu nog in het zuiden verblijven, weer in de armen te sluiten, want voor hem zijn ze als zijn kindjes.

“Als ik jonge vogels heb, sta ik al om vijf uur ’s ochtends op om ze te voederen. Vakantie heb ik niet. Je moet ze één voor één met de hand grootbrengen, want anders blijven ze wild. Het instinct blijft erin zitten. Je moet er dan ook heel wat voor opofferen. Om die reden zijn er niet zoveel liefhebbers die zich ermee bezighouden. Mij geeft het een grotere uitdaging”, glundert de vogelkweker.