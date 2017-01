Heraanleg Steenwinkelstraat duurt minder lang dan gepland

Schelle - Als de weergoden gunstig gezind zijn, gaat maandag de heraanleg van de Steenwinkelstraat van start. Er wordt begonnen met het graven van 3,7 kilometer grachten. Het wordt een werk van lange adem. Maar de uitvoeringstermijn is alvast ingekort van 350 naar 220 werkdagen.

Voor het doorgaand verkeer en omwonenden breekt een vervelende periode aan. De Steenwinkelstraat, de enige rechtstreekse verbindingsweg tussen de A12 en het centrum van de gemeente, is aan een langverwachte make-over toe. Zowat een jaar zullen verkeer en omwonenden moeten leven met hinder. Al bij al nog een meevaller, want aanvankelijk was de uitvoeringstermijn nog eens half zo lang.

“Dat is mogelijk doordat er twee ploegen worden ingezet. Zo kan er op twee plaatsen tegelijk van start worden gegaan, vanaf de Koekoekstraat richting A12 en aan de kant van het centrum, en kan er worden gewerkt met verschuivende fases”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Karel Van Hoofstat (CD&V)

Eerst wordt een grachtenstelsel van liefst 3,7 kilometer uitgegraven. “Daardoor kunnen miljoenen liters regenwater rechtstreeks naar de Bovenvliet worden geleid zodat dit niet meer richting centrum stroomt", licht burgemeester Rob Mennes (CD&V) toe.

Een wegomlegging is opgesplitst in twee grote stromen. Het verkeer uit de richting van Antwerpen wordt via Hemiksem geleid, terwijl het verkeer vanuit Brussel via de Pierstaat en de Matenstraat in Niel moet.

Lees het hele verhaal vandaag in Gazet van Antwerpen - editie Zuid