Roze ledverlichting levert mooiere rozen op

Kontich - In de serres van Rozen Scheers in de Keizershoek fonkelen steeds meer roze lichtjes. De rozen worden er zowaar vrolijk van: ze groeien sneller en hebben een intensere kleur. Hoewel de lampen een investering was met bijna zes nullen, beklaagt zaakvoerder Wim Scheers zich de installatie van de ledverlichting niet.

Nadat de eerste ledlampjes bij rozen Scheers eind 2015 hun intrede deden, kan de zaakvoerder na een jaar de rekensom maken. Zodanig zelfs dat de rozenkweker recent besliste om de leds nog uit te breiden naar een tweede serre. En hij broedt zelfs al op nieuwe plannen om een oude serre af te breken en te vervangen door een nieuwe om zo het systeem verder door te trekken.

De ledverlichting, die door een combinatie van rood en blauw licht een paarsroze gloed heeft, levert niet alleen een flinke besparing op, ook de opbrengst ligt merkelijk hoger. “We produceren 20 tot 30% meer. De rozen groeien sneller, de knop is iets groter en ze hebben ook een iets intensere kleur. Zelfs in de winter", vertelt Scheers.

Ook Wim Steeghs van leverancier Philips Lighting is overtuigd dat leds de toekomst worden. “ De constante kwaliteit betekent een groot concurrentieel voordeel tegenover de landen in Oost-Afrika zoals Kenia", zegt hij.

