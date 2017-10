N-VA kiest nieuwe voorzitter na aanstelling Jan De Haes bij deputatie

Heist-op-den-Berg - N-VA Heist-op-den-Berg heeft met Itegemnaar Patrick Cottenie een nieuwe voorzitter aangesteld. Zijn benoeming werd door het algemeen bestuur unaniem goedgekeurd en is een gevolg van de recente benoeming van ex-voorzitter Jan De Haes als gedeputeerde naar de provincie.

Patrick Cottenie was sinds oktober 2016 al ondervoorzitter van de Heistse afdeling. Ook maakt hij sinds oktober 2017 deel uit van de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg. Naar eigen zeggen wil hij zijn partij klaarstomen voor deelname aan het bestuur in 2018.

“Heist is een mooie gezellige gemeente met prachtige inwoners. Wij staan voor het fris vernieuwende beleid dat ze verdienen", klinkt het. “We gaan voor een gezonde herschikking van het vastgeroeste beleid, we kiezen voor haalbaar en betaalbaar in plaats van beloftes en opbouw van schulden.”

“We willen de volgende generaties Heistenaars een zekere toekomst geven, met werk en woonst in een veilige en vertrouwde gemeente. Daarom gaan we resoluut voor een bestuur in overleg met onze inwoners. In 2018 zullen wij alvast samen het verschil maken in wat de gemeente verkiest dan wel verliest.”

“Ik dank ook Jan De Haes voor zijn jarenlange inspanningen en wat hij voor onze lokale N-VA afdeling verwezenlijkt heeft. We stellen het dan ook op prijs dat hij ons vanuit zijn politieke mandaat als gedeputeerde blijft ondersteunen in de functie van ondervoorzitter.”

Philip Vanhelmont is dan weer benoemd als nieuwe secretaris van N-VA Heist, hij wordt dus de drijvende kracht achter de administratie van de afdeling. Hij volgt Koen D’Helft op, die zich zo weer meer op zijn beroepsleven kan focussen.