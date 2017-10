Heist neemt afscheid van 96-jarige politiechef Edgar Maes

Heist-op-den-Berg - In de Sint-Lambertuskerk is woensdag afscheid genomen van Edgar Maes (96). Hij was één van de laatste oud-strijders van de gemeente en stond 33 jaar lang aan het hoofd van de politie van Heist-op-den-Berg.

De gekende man overleed afgelopen donderdag in zijn slaap in woonzorgcentrum Berkenhof. Hij was een gekende persoonlijkheid in Heist-op-den-Berg, die lid was van heel wat verenigingen en zich graag liet zien op feestelijkheden.

De man ging in 1984 met pensioen na een carrière van 33 jaar als commissaris bij het politiekorps van Heist-op-den-Berg. Heel wat hoogwaardigheidsbekleders uit de politiewereld, de politiek en het verenigingsleven kwamen hem een laatste eer betuigen tijdens de kerkelijke uitvaartdienst.