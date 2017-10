Heist-op-den-Berg - In de parochiezaal van Itegem (Heist-op-den-Berg) vindt na het succes van vorig jaar op vrijdag 10 november de tweede editie van Heist Speed Date plaats. Vrijgezellen hopen er iemand te ontmoeten. Dat het kan lukken, bewijst de eerste editie.

Carl (49) uit Itegem en Linda (50) uit Koningshooikt gingen vorig jaar bij de eerste editie als vrijgezel naar binnen. Maar ze vonden er een iemand die ze beter wilden leren kennen en nu zijn ze een koppel. “We hadden nog nooit aan zo’n Speed Date meegedaan. Het leek mij meer iets Amerikaans te zijn. Maar ik heb gemerkt dat als je er voor open staat, dat het dan echt kan werken”, vertelt Carl.

“We werden per leeftijd in groepjes gezet. Linda viel me meteen op. Het was een vlotte vrouw en ze was mijn type. Achteraf bleek dat wederzijds te zijn geweest. Nadien kreeg ik dan via een mail van de organisatie haar telefoonnummer doorgestuurd met de melding dat er een match was. We hebben gebeld, hebben afgesproken en we waren een koppel. Op 1 december gaan we samenwonen. Dankzij de Heist Speed Date dus”, klinkt het.

“Onze eerste editie was voor ons echt een schot in de roos”, zegt Leen Van den Broeck van de organisatie, die in handen is van de Itegemse korfbalclub Joki. “We hadden 140 deelnemers tussen 21 en 65 jaar. Daar zijn volgens wij weten zeker vier koppels uitgekomen. Zo’n Speed Date is een manier om eens echt sociaal te zijn in plaats van het internet af te schuimen. We zorgen voor een ongedwongen, rustige en gezellige sfeer en de rest volgt dan wel. Dit jaar hebben we al veel toffe vrouwen, er mogen nog gerust enkele mannen bijkomen.”

De Speed Date vindt plaats op vrijdag 10 november in de parochiezaal van Itegem. Na een algemene inleiding om 20u, zullen er telkens dates zijn van zeven minuten per persoon. Na de korte babbel wordt er doorgeschoven. Op het einde van de avond vult iedereen een formulier in mijn zijn keuzes en later blijkt dan of er een match is. Na de dates is er ook nog een afterparty en een datecafé, waar rustig gepraat kan worden.

Inschrijven moet voor 27 oktober via heistspeeddate@gmail.com. Deelnemen kost 20 euro, met twee drankjes inbegrepen.