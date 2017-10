Lange toog van Place 2B wordt ingekort: "Meer plaats voor podium"

Heist-op-den-Berg - De nieuwe uitbater van Place 2B wil dat er iets te zien en te doen is in zijn zaak, die op 9 november heropent. Daarom kort hij de toog in, zodat er ruimte vrijkomt voor een podium.

Tijdens een persmoment heeft de nieuwe uitbater zijn plannen ontvouwd. "Hier moet iets te beleven zijn", zegt Koen Vandezande. "We willen bekende artiesten en bv’s uitnodigen om te zingen, humor te brengen, of iets anders. En elke zondag willen we ons podium geven aan lokaal talent. En zo willen we duidelijk maken dat lokale verankering hier heel belangrijk is.”

Het interieur wordt momenteel grondig aangepakt. De vernieuwde zaak zal elke dag vanaf 8u open zijn, zeven dagen op zeven. ’s Morgens zal je er een koffie kunnen drinken aan anderhalve euro. Er zullen ook ontbijtboxen tegen een lage prijs verkocht worden om mee te nemen, voor wie weinig tijd heeft. Ook ’s avonds zal er geregeld gefeest kunnen worden met een danscafé, al is nog niet helemaal uitgemaakt op welke dagen dat zal gebeuren.

De opening is gepland voor donderdag 9 november. Ook op vrijdag en zaterdag zal het feestgedruis verdergezet worden.