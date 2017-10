Nijlen - Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de school heeft BuBaO De Regenboog in Kessel een wandeling georganiseerd. "De wandeling werd uitgestippeld in de gemeente Kessel en leidde de wandelaars naar de Gasthuishoeve. Dit is historisch de plaats waar onze school vijftig jaar geleden ontstaan is. Daar deden enkele leerkrachten een ludiek toneeltje over hoe het onderwijs in die periode veranderde", aldus Gunther De Vries, die algemeen directeur is van de school.