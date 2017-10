Zilveren plak op WK voor 32-jarige raftster

Heist-op-den-Berg - De Heistse Marlies Van den Berge (32) heeft een knappe prestatie geleverd op het WK rafting in Japan. Samen met de leden van de andere leden van het Nederlandse team knokte ze zicht tot op het op één na hoogste schavotje.

De zilveren medaille behaalde ze in de discipline H2H, waarbij telkens tegen een andere boot geracet wordt. De bedoeling was om als ploeg een plaatsje in de top tien te halen, maar het draaide anders uit. “De tegenstanders worden bepaald door de eerdere sprint en daar hadden we het niet mee getroffen: eerste tegen Canada, dan tegen Groot-Brittannië en daarna tegen Nieuw-Zeeland en dan tegen Japan. Die laatste drie landen maakten het podium uit van de totaalranking op het WK. Maar we hebben er twee van de drie in kunnen kloppen en moesten uiteindelijk in de finale enkel onze meerdere erkennen in het ijzersterke Japan. We waren in topvorm en hebben heel wat strijdlust aan de dag gelegd. We zijn dus heel tevreden, dit is mijn beste prestatie ooit op een WK”, legt Marlies uit vanuit Japan.