Gemeente onderzoekt of er een draagvlak is voor autodelen

Nijlen - De gemeente laat onderzoeken of er een draagvlak bestaat ivoor een project rond autodelen. Dat antwoord kreeg Groen op de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid Lien De Four van Groen polste op de jongste gemeenteraad naar de toekomstperspectieven rond mobiliteit. “Meer en meer mensen stappen op de fiets of de trein voor hun woon-werkverkeer. Er zijn er ook die overwegen om hun auto te verkopen. Want als je je wagen enkel nog nodig hebt om grote inkopen te doen of om af en toe eens een uitstap te maken, is het veel interessanter om enkel voor die momenten een auto te lenen”, duidt Du Four haar vraag.

“Jammer genoeg kunnen mensen in Nijlen die keuze nog niet maken, omdat er nog geen concreet uitgewerkt alternatief op poten staat. Als onze gemeente die mensen echt wil steunen, dan moet er een autodeelsysteem opgezet worden. Eén deelwagen kan gauw vijf tot tien gewone auto’s vervangen”, stelt het raadslid.

Het schepencollege gaf bij monde van mobiliteitsschepen Paul Laurijssen (CD&V) aan dat er eerst onderzocht zal worden of er een draagvlak voor het initiatief is in Nijlen. “We kunnen een overeenkomst met het bedrijf Cambio afsluiten, maar dan willen we eerst via een enquête nagaan of er wel voldoende interesse voor is.”