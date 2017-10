Gemeente keurt plan goed om sociale wijk weer leefbaar te maken

Heist-op-den-Berg - In de Heistse gemeenteraad is een uitgebreid leefbaarheidsplan goedgekeurd. De vele problemen in de wijk Kapelaan Francklaan, Cardijnlaan en Negenbunders in Pijpelheide (Heist-op-den-Berg) moeten zo teruggedrongen worden.

Sociale Huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen voerde een leefbaarheidsonderzoek uit in de wijk Kapelaan Francklaan, Cardijnlaan en Negenbunders in Pijpelheide (Heist-op-den-Berg). Hierbij kwamen een aantal leefbaarheidsproblemen aan het licht. De samenstelling van de bewoners in deze wijk is zeer gevarieerd en er is een groot verhuisverloop, waarbij toewijzingen ook regelmatig geweigerd worden en sommige woningen lang leeg staan. Daarnaast komen er meldingen binnen met betrekking tot overlast, drugs, sluikstorten en kleine criminaliteit.

In het leefbaarheidsplan dat werd opgemaakt door Zonnige Kempen, Samenlevingsopbouw, gemeente en OCMW Heist-op-den-Berg en Kempens Woonplatform, werden verscheidene maatregelen met timing opgenomen om de leefbaarheid in de wijk te verhogen. Het gaat onder meer over het verbeteren van de kwaliteit van de woningen, de communicatie met de bewoners, de verkeersveiligheid en de parkeerproblematiek, de kwaliteit van de leefomgeving, de kwaliteit of de aanwezigheid van de voorzieningen, de sociale samenhang in de wijk en de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijk.

Sinds dit voorjaar stelt Zonnige Kempen een woning ter beschikking die dient als buurthuis voor de wijk. Een opbouwwerker van Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen probeert van hieruit de buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Er werden al zwerfvuilacties georganiseerd, zitdagen samen met het OCMW, een buurtfeest en andere activiteiten.