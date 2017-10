Commotie in gemeenteraad: “Flyers aan schoolpoort zijn ongepast”

Nijlen - De snoepjes met flyers die door een politieke partij aan Nijlense schoolkinderen werden uitgedeeld, waren hoogst ongepast. Dat vindt de N-VA. Bij Nijlen & U zijn ze het daar niet mee eens.

De snoepjes en bijhorende flyers werden door leden van Nijlen & U eerder deze maand uitgedeeld tijdens de Strapdag, waarbij kinderen en ouders worden aangemoedigd om zich duurzaam en veilig naar school te begeven. In de flyer worden enkele eerder genomen maatregelen rond fietsstraten en fietspaden opgesomd. “Hoewel het volgens de wet in bepaalde omstandigheden kan, distantiëren wij ons van het voeren van politieke propaganda aan de schoolpoort, omdat wij dit ethisch ongepast vinden. Laten we ons GAS-reglement dan ook aanpassen, zodat tweehonderd meter rond een schoolpoort geen politieke acties gevoerd mogen worden”, stelde N-VA-lid Jinse Van den Bogaert voor.

Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) duidde dat zulke acties volgens het huidige GAS-reglement kunnen als ze door de burgemeester goedgekeurd worden. Bert Celis van Nijlen & U, die overigens gemeenteraadsvoorzitter is, vindt dus dat zijn partij zeker niets fout heeft gedaan. “Dit was duiding over ons fietsbeleid, niet meer dan dat. Andere partijen delen ook geregeld dingen uit. Als er vraag naar is, wil ik wel gerust eens met de fractieleiders gaan samenzitten om het in bredere zin over ethiek te hebben in de gemeentepolitiek. Dat kan meer opbrengen dan dit nu zo karikaturaal voor te stellen.”