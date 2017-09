Raadslid vraagt om dierenasiel op te richten in Heist

Heist-op-den-Berg - Raadslid Katleen Vantyghem (N-VA) stelt voor om te onderzoeken of het haalbaar is om een eigen Heists dierenasiel in de gemeente op te richten. Maar een geschikte plaats vinden, blijkt niet zo evident.

Vantyghem hamerde al een paar keer op een dierenbeleidsplan voor de gemeente. “Maar onlangs werd de samenwerking met het dierenasiel in Aarschot zelfs stopgezet. Zou het niet mogelijk zijn om in Heist-op-den-Berg zelf een dierenasiel onderdak te geven. Onze gemeente is uitgestrekt genoeg”, stelt ze voor.

“De samenwerking is inderdaad even stopgezet”, beaamt schepen van Milieu David Geerts (sp.a). “Er zat namelijk ruis op de samenwerking. Mijn inschatting is dat het te maken had met een aantal mensen die moeilijk konden samenwerken. Maar we zijn blijven praten en hebben nieuwe afspraken gemaakt. We hebben eerder deze maand een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming in Aarschot. Zwervende, verloren of achtergelaten dieren zullen opgevangen worden. Het gaat dus om meer dan enkel zwerfkatten.”

De gemeente heeft de overeenkomst gesloten voor 8500 euro, een bedrag dat nog licht aangepast kan worden afhankelijk van het aantal opgevangen dieren. Het asiel is bereikbaar via noodnummer 0495-282.282, de dieren worden dan opgehaald. In noodgevallen zal de gemeente ook nog een sleutel krijgen om dieren zelf weg te brengen.

“Wat de oprichting van een eigen asiel in Heist betreft, we hebben dit overwogen en besproken. We zijn bezocht geweest door mensen die actief zijn in Aarschot en die interesse hadden om hier een werking op te starten. Maar het is niet evident om een geschikte locatie ervan te vinden die ter beschikking gesteld kan worden”, aldus Geerts.

“Onze politiecommissarissen moesten in het verleden soms in de weer zijn in het weekend met zwerfkatten, terwijl ze veel dringendere zaken te doen hadden. Door de betere afspraken met het asiel zal dat voortaan vlotter verlopen.”