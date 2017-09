Ilyan ontvangt vette cheque op laatste dag van Itegemse Kermisloop

Heist-op-den-Berg - De zevenjarige Ilyan Verschueren uit Itegem (Heist-op-den-Berg) heeft zondag een mooie cheque mogen ontvangen van de Itegemse Mannengilde en Chiro. Er werd maar liefst 6692,30 euro ingezameld met hun evenement Netegem voor de jongen met een ernstige darmafwijking. De centen worden op zijn voorstel overgemaakt aan Villa Nelson, de kinderspeelzaal van het UZ Leuven waar Ilyan al veel tijd heeft doorgebracht.

Ilyan bedankte iedereen vanop het podium. "Bedankt aan iedereen die naar mijn benefiet is gekomen. De kindjes gaan er heel blij mee zijn", zei hij fier.

De Itegemse Kermisloop zelf was ook een enorm succes. Bijna 200 lopertjes schreven zich dit jaar in om vier dagen lang op vier locaties in Itegem hun loopbenen los te gooien. Moe maar voldoen gingen ze zondag allemaal naar huis met een mooie prijs.

Het was ondertussen al de vijfde editie van het evenement, dat heel wat jonge gezinnen en hun families samenbrengt.