Belofte uit 1973 kost gemeente vandaag 100.000 euro

De Heistse brandweer is ondertussen opgegaan in brandweerzone Rivierenland. Foto: rr

Heist-op-den-Berg - De gemeente gaat het verschil bijpassen aan de brandweermannen die een te lage pensioenvergoeding hebben ontvangen. Daarmee wordt een belofte uit 1973 alsnog gehonoreerd.

Volgens het uit 1973 daterende grondreglement van het vrijwillige Heistse brandweerkorps krijgt een brandweerman een erkentelijkheidspremie als hij na dertig jaar uit dienst treedt. Het ging over 60.000 Belgische frank, die na indexatie zou neerkomen op zo’n 7000 euro vandaag.

Om de uitbetaling te financieren heeft de gemeente indertijd een groepspolis afgesloten bij Ethias om een provisie op te bouwen door de betaling van een jaarlijkse premie. Bij de toetreding tot hulpverleningszone Rivierenland werd de premie niet verdergezet door de zone. Ethias heeft de polis daarom ook geannuleerd en de lopende dossiers afgekocht. Maar de overgemaakte bedragen lagen ver onder de verwachtingen van de brandweermannen.

“Wat indertijd beloofd is, willen we ook nakomen. De polis bij Ethias heeft om diverse redenen niet opgeleverd wat we er van verwacht hadden. De bedragen lagen te laag en de ene brandweerman met hetzelfde aantal jaren dienst kreeg minder dan de andere. We hebben dus in het schepencollege beslist om het ontbrekende deel bij te passen”, zegt burgemeester Luc Vleugels (CD&V).

Met de belofte wordt een dreigend sociaal conflict in de kiem gesmoord. “Deze operatie zal de gemeente zo’n 100.000 euro kosten. Dat geld zullen we vrijmaken bij een volgende begrotingswijziging. Ik begrijp dat de brandweermannen ongerust waren. Het is niet meer dan terecht dat we deze overeenkomst uit het verleden nakomen”, besluit Vleugels.