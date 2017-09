Cambio lokt van bij start 32 klanten

Heist-op-den-Berg - De Cambio-deelauto’s in Heist-op-den-Berg hebben de voorbije maanden een mooie start genomen. Het aantal ritten is bemoedigend, zo klinkt het bij het schepencollege.

Cambio is een autodeelsysteem voor mensen die niet zo vaak met de auto rijden. Ze kunnen dan een gemeenschappelijke wagen reserveren en ontlenen. In Heist-op-den-Berg kunnen sinds mei twee Citroëns ontleend worden vanop de standplaats aan de parking aan de Leopoldlei.

De cijfers tot en met juli tonen een positieve start, vindt schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a). “We hebben nu 32 gebruikers die zich ingeschreven hebben. In totaal zijn er 124 ritten over de eerste drie maanden gebeurd. Het gaat dus om 21 ritten per maand per wagen. Voor een pril begin is dat niet slecht. Vooral juni was een goede maand, al was er in juli een terugval, wellicht door de vakantieperiode.”

Ook gemeentepersoneel kan gebruikmaken van de wagens, als er bijvoorbeeld een vergadering op verplaatsing is. Dat is in totaal zestien keer gebeurd.