Treinkaartje kopen in namiddag moet via automaat

Heist-op-den-Berg - De loketten van het station van Heist-op-den-Berg zullen vanaf 2 oktober enkel nog open zijn in de namiddag. Dat maakte de NMBS bekend.

"Reizigers kiezen steeds meer voor de automaten en digitale verkoopkanalen om hun treinticket te kopen. Met reden, want het leeuwendeel van de producten van NMBS is er beschikbaar en bovendien is het automatenpark de afgelopen jaren fors uitgebreid. Omdat deze evolutie leidt tot een verdere daling van de verkoop aan de loketten, past NMBS vanaf 2 oktober 2017 de openingstijden van de loketten in 33 stations aan, vooral ’s namiddags en tijdens het weekend. Dit laat NMBS toe haar middelen in te zetten waar ze het meest nodig en nuttig zijn voor de klant", klinkt het in een persmededeling.

"Reizigers kunnen altijd gebruik maken van de automaat en de overige digitale verkoopkanalen. Deze zijn 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur beschikbaar en erg gebruiksvriendelijk. De automaten accepteren bank- en kredietkaarten en cash in munten. Ook treinabonnementen kunnen aan de automaten verlengd worden", klinkt het.

Reizigers die niet vertrouwd zijn met de automaten, kunnen in de loop van de maand september rekenen op een verkoopbediende die bij de automaat zal aanwezig zijn en hen zal begeleiden met de aankoop van hun ticket. NMBS heeft alle betrokken gemeenten geïnformeerd en staat ter beschikking om voor senioren- en andere geïnteresseerde verenigingen infosessies te organiseren over het gebruik van de automaten.