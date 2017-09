Kapotgereden Berlaarbaan wordt vernieuwd

Heist-op-den-Berg - Het wegdek van de Berlaarbaan in Itegem is in slechte staat en herstelling is noodzakelijk. Deze weg werd namelijk veelvuldig gebruikt als omleidingsweg tijdens de herinrichting van Itegem-centrum. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in samenwerking met Pidpa, waarbij er naast de herstelling van het wegdek ook een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. De technische dienst zal een ontwerper aanstellen voor de opmaak van het ontwerp, het aanbestedingsdossier en de opvolging van de werken. De kosten zullen deels door de gemeente en deels door Pidpa gedragen worden.