Meer interesse in historisch gebouw dan in oude spullen

Het voormalige gemeentehuis van Itegem kreeg donderdag tientallen bezoekers over de vloer. Er was namelijk een kijkdag voor de online openbare verkoop van de spullen die nog in het gebouw staan. De gemeente gaat het pand verkopen en wil de oude schilderijen, bureaus, kasten en wetboeken eerst nog proberen te vermarkten. Na een kleine rondvraag bleek wel dat de meeste kijklustigen eerder voor het gebouw dan voor de spullen kwamen. “Het is een goede gelegenheid om hier nog eens rond te neuzen. Je kon alle kamers bezichtigen. De spulletjes zelf interesseren ons niet echt, het gebouw wel. Het is nu in slechte staat, maar er valt zeker iets mooi van te maken door een nieuwe eigenaar”, klonk het bij bezoekers.