Geen schoolgebouw zoals een ander: dit is de nieuwe campus van de Heilig-Hartcollege

De nieuwe campus van het Heilig-Hartcollege aan de Biekorfstraat zal vrijdag in gebruik worden genomen. De nieuwe gebouwen zijn in totaal 15.000 vierkante meter groot en ogen erg modern. Er is een nieuwe Middenschool, Bovenbouw, basisschool en sporthal gebouwd. De laatste puntjes worden nog op de 'i' gezet, maar nu al is duidelijk dat het complex een pareltje is geworden. Leerkrachten en leerlingen kijken dus wellicht (nog) een beetje meer dan anders uit naar het nieuwe schooljaar. Hier alvast een voorproefje.