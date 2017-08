Vrachtwagens blijven zich vastrijden in Grotstraat

Heist-op-den-Berg - In de Grotstraat in Heist-op-den-Berg heeft zich vrijdag een vrachtwagen vastgereden. Enkele paaltjes sneuvelden daarbij. Het is niet de eerste keer dat dat probleem zich daar voordoet, zelfs enkele dagen geleden gebeurde er een gelijkaardig incident. Het smalle straatje op de flank van de Heistse berg is niet geschikt voor grote vrachtwagens, maar door het gebruik van hun navigatietoestel komen ze er toch vaak onnodig terecht. De buurt vraagt dringend extra signalisatie, die zou in bestelling zijn. (bepr)