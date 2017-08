Gemeentehuis zet schatten te koop

Heist-op-den-Berg - Of er echte schatten tussen zitten is geen zekerheid, maar de laatste enigszins waardevolle zaken die nog in het gemeentehuis van Itegem staan worden verkocht.

In het voormalige gemeentehuis van Itegem was tot voor kort een uitleenpost van de bibliotheek ondergebracht en ook de lokale afdeling van het Rode Kruis is er gehuisvest. Maar in Heist-op-den-Berg gaan ze het gebouw nu verkopen en dus mogen alle overgebleven spulletjes die enige waarde kunnen hebben nu weg via een online openbare verkoop.

“Het gaat over enkele oude schilderijen en schilden, bureaus, kasten, oude wetboeken, een tafeltje en een tapijt. De goederen worden per opbod te koop aangeboden via een website. Op verschillende goederen zijn al tientallen euro’s geboden.

Op donderdag 31 augustus van 11 tot 14u wordt er een kijkdag georganiseerd in het gebouw aan de Hallaarstraat 15. Wie op 7 september om 10u het hoogste bod heeft uitgebracht, wordt de koper. Wat niet verkocht wordt, wordt opgehaald door Kringwinkel Zuiderkempen.

www.2dehands.be/listuser/8438554