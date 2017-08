Invloedrijke Heiste politicus overleden op 92-jarige leeftijd

Heist-op-den-Berg - Heistenaar Jos De Haes is maandag overleden op 92-jarige leeftijd. De man was van 1953 tot 1984 gewestsecretaris van ACV Heist-op-den-Berg. Daarnaast was hij 24 jaar OCMW-voorzitter voor de toenmalige CVP. De Haes was gekend voor zijn breed engagement en voor zijn grote kroost van tien kinderen.

"Alhoewel groenbehoud in de jaren zeventig nog geen prioriteit was, kon hij vermijden dat het privé-jachtdomein de Averegten helemaal verkaveld werd. Hij gaf het domein een nieuwe recreatieve bestemming als wandelbos. Ook was hij in die tijd de drijvende kracht achter de bouw van rustoord Berkenhof", klinkt het bij de familie De Haes.

Na zijn pensionering was Jos nog tot 1987 schepen van sociale zaken en toerisme. Hij trok er ook graag met de camper op uit.