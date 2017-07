Berlaar - Een delegatie van tafeltennisclub Dylan Berlaar is terug uit Roemenië, waar er verbroederd werd met een lokale club. “Er was tijd voor cultuur en een bezoek aan het platteland, maar er werd in de eerste plaats ook een vriendenwedstrijd afgewerkt tegen Roemeense spelers”, zegt organisator en clublid Stanny Britting. Het treffen vond niet plaats in een gewone sportzaal, maar in een groot shoppingcentrum in Iasi. Daar hadden de pingpongers uit het verre Berlaar heel wat bekijks.