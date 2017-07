GVA-artikel wordt hoog en droog bewaard voor toekomstige generaties

Heist-op-den-Berg - Het kruis, de haan en de bol zijn woensdag teruggeplaatst op de Schriekse kerktoren. Ook het artikel uit Gazet van Antwerpen van eerder deze week is mee in de bol gestoken.

In de bol werd door de schepenen Patrick Feyaerts (Open Vld) en Carl Verelst (CD&V) een waterdicht kokertje geplaatst met daarin een oorkonde met een boodschap die de komende generaties aanspoort om goed voor de kerk te zorgen. Er werd ook nog een speciale uitgave van een munt van twee euro, een boekje over de restauratie en een usb-stick met beelden en informatie over de werkzaamheden van afgelopen maanden. Op het laatste moment werd ook nog beslist om ook het artikel dat eerder deze week in Gazet van Antwerpen verscheen over de ondertekening van de oorkonde, mee in de bol te steken. “Het leek ons nog wel een leuk extraatje voor onze nakomelingen”, verklaart Carl Verelst.

Verwacht wordt dat een volgende renovatie waarbij stellingen tot aan de torenspits worden geplaatst nog honderd jaar op zich kan laten wachten. Pas dan zal het kokertje weer opengemaakt worden.