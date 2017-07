Brandweermannen willen dat belofte uit 1973 gehouden wordt

Heist-op-den-Berg - Volgens het uit 1973 daterende grondreglement van het vrijwillige Heistse brandweerkorps krijgt een brandweerman een premie als hij na dertig jaar uit dienst treedt. Maar met de uitbetaling blijkt nu iets te schorten.

Gemeenteraadslid Willy Anthonis (N-VA) kaartte de zaak aan op de jongste gemeenteraad. “Als een vrijwilliger na dertig jaar dienst eervol ontslag neemt op de reglementaire leeftijdsgrengs, krijgt hij volgens het oorspronkelijke reglement uit 1973 een erkentelijkheidspremie van 60.000 oude Belgische frank. Dat zou na indexatie neerkomen op een bedrag van zo’n 7.000 euro vandaag”, klinkt het.

“Om dat te financiering heeft de gemeente indertijd een groepspolis afgesloten bij Ethias om een provisie op te bouwen door de betaling van een jaarlijkse premie. Bij de toetreding tot hulpverleningszone Rivierenland werd de premie niet verder gezet door de zone. Ethias heeft de polis daarom ook geannuleerd en de lopende dossiers afgekocht. Het heeft daarom de verschuldigde bedragen via de gemeente aan de brandweermannen gestort. Maar die bedragen liggen ver onder de verwachtingen van de brandweermannen. Het is maar ongeveer de helft van wat beloofd was en er zijn ook onverklaarbare verschillen tussen brandweermannen onderling. Bij Ethias vinden ze dat de zaak afgehandeld is, al denken de brandweermannen daar anders over”, aldus Anthonis.

Gemeentesecretaris Hans Welters, antwoordde in afwezigheid van de burgemeester dat het gemeentebestuur met zelfde bezorgdheid zit. “Het bestuur is principieel akkoord om de contractuele verplichtingen na te komen. Ze hebben bij Ethias zonder veel uitleg bedragen gestort. We proberen de zaak verder uit te klaren met hen en zijn daarover nog met hen in gesprek. We houden de brandweermannen op de hoogte”, aldus Welters.