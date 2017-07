Meer bankjes langs Grote Nete gevraagd

Nijlen - Langs de Grote Nete in Nijlen zouden meer zit- en picknickbanken een meerwaarde betekenen. Groen pleitte daarvoor tijdens de jongste gemeenteraad en kreeg bijval van de meerderheidspartijen.

“Nu de zomer een feit is, hopen we dat vele Nijlenaars en andere bezoekers de mooie toeristische troeven onze gemeente zullen komen ontdekken. Zo hebben we het geluk dat Nijlen begrensd is door de Kleine én de Grote Nete. Er staan langs de Kleine Nete enkele rustbanken. Maar aan de Grote Nete staat amper één bankje aan het bruggetje naar het Hof van Rameyen in het Berlaarse gehucht Gestel. Nochtans is dit toch een fiets- en wandelpad van ongeveer tien kilometer lang van de grens met Lier tot aan de grens met Herenthout. Daarom pleiten we er voor om meer zitbanken te plaatsen. Ook vragen mensen om hier en daar aan de Kleine Nete een rustbankje te vervangen door een picknickbank, zodanig dat mensen tijdens hun daguitstap gezellig kunnen genieten van een picknick onderweg”, stelt gemeenteraadslid Lien Du Four van Groen voor.

Schepen van Toerisme Griet Van Olmen (CD&V) zegt op de vraag in te willen gaan. “In onze visie die we met het masterplan Toerisme hebben ontwikkeld, staat dat er nood is aan knooppunten en ontmoetingsplekken. Dat betekent dus ook meer rustbanken of picknickplaatsen. Het zit dus in onze planning om hier werk van te maken in overleg met de waterloopbeheerder”, klinkt het.