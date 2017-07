Melkveebedrijf leert alles over koetjes en kalfjes

Melkveebedrijf Jacobs uit de Bartstraat in Kessel (Nijlen) lokt zondag heel wat geïnteresseerden voor de Hoevefeesten van de Landelijke Gilde. De bezoekers komen alles te weten over koetjes en kalfjes en ontdekken tijdens de rondleidingen wat er allemaal voorafgaat aan de dagelijkse portie melk. Er is ook heel wat randanimatie voor kinderen en inkopen doen kan op de hoeveproductenmarkt.