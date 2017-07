IN BEELD: Itegem wandelt nieuw dorpscentrum feestelijk in

In Itegem is zaterdag het vernieuwde dorpscentrum officieel geopend. Een stoet met onder andere de fanfare ging vanaf de school tot aan het Sint-Guibertusplein, waar het lint geknipt werd. Na enkele speeches werden de inwoners ook nog getrakteerd op hapjes en drankjes, een beloning voor het geduld tijdens de omvangrijke werkzaamheden. Heel wat lokale verenigingen en handelaars spanden zich in om er een gezellig dorpsfeest van te maken. Bij The Online Nut Company verkozen ze inwoonster Nathalie Lieckens overigens als Uitblinker van Itegem, ofwel de persoon die het beste vragen kon beantwoorden over de handelaars. 's Avonds namen de cafés het over, waar nog tot in de vroege uurtjes muziek werd gespeeld.