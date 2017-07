Fietsstraten aan drie schoolzones: in elke deelgemeente eentje

Nijlen - In de gemeentelijke commissie Verkeer en Mobiliteit is groen licht gegeven voor de inrichting van drie fietsstraten.

In zo’n fietsstraat geldt een zone dertig, mogen auto’s fietsers niet voorbijsteken en mogen fietsers bijgevolg de volledige breedte van de rijweg gebruiken, of minstens hun rijvak bij tweerichtingsverkeer. “Als lid van de commissie heb ik dit voorstel vanuit de fractie Nijlen & U vorig jaar gelanceerd. Er zijn nu drie schoolzones waar we een fietsstraat gaan aanleggen. Het gaat om de Kerkeblokken in Nijlen, de Pastoriestraat in Kessel en het Kinderpad in Bevel. Er zal geprobeerd worden om de signalisatie nog tegen het begin van het nieuwe schooljaar aan te brengen, of anders zo snel mogelijk daarna. Naast verkeersborden zullen er ook opvallende wegmarkeringen komen”, zegt Bert Celis.

In de commissie is nog een ander voorstel gunstig geadviseerd. “Door de nabijheid van de E313 merken we dat bepaalde zones in onze gemeente gebruikt worden voor sluipverkeer. Daarom is beslist om een tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren in de Looystraat, Legebaan en Kraaistraat. Zo moet de overlast dalen. Plaatselijke verkeer mag er uiteraard nog wel passeren”, verduidelijk Celis.