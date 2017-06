Nijlen - De organisatoren van de Beekparkfeesten hebben 10.000 euro verdeeld onder vijf goede doelen. “Als Fifty One CLub Diamant Nijlen zijn we blij dat de feesten zo’n succes waren en dat we veel opbrengst kunnen verdelen. We steunen hiermee De Regenboog, Pulderbos Revalidatiecentrum, Akabe Nijlen en Minder Mobielen Centrale Nijlen”, somt coördinator Stef Verhaegen op.