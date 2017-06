6250 deelnemers trotseren hitte richting brouwerij van Duvel

Puurs - 6250 sportievelingen waagden zich zondag aan de Great Breweries Marathon & 25 kilometer in Breendonk en omgeving. Dat is tien procent meer dan vorig jaar bij de eerste editie. En er was de hitte, die alles zoveel lastiger maakte.

Met 1100 deelnemers voor de marathon van 42 kilometer, 2800 voor de 25 kilometer en meer dan tweeduizend wandelaars die één van de twee afstanden te voet aflegden, was de tweede editie een succes. De deelnemers passeerden onder andere langs de brouwerijen van Palm en Karmeliet en kwam aan bij de brouwerij van Duvel.

De organisatie zegt niet anders te kunnen dan tevreden te zijn. “We hebben op voorhand veel tips gegeven over hoe mensen verstandig konden omgaan met deze uitzonderlijke hitte. Iedereen heeft die richtlijnen goed opgevolgd. We zijn dan ook blij dat er geen echt ernstige incidenten zijn gebeurd, al waren er wel duidelijk wat meer opgaves dan vorig jaar”, zegt Greg Broekmans van de organisatie.