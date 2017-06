Tennisclub ijvert voor meer terreinen

Heist-op-den-Berg - De Heistse Tennisclub aan de Boonmarkt in Hallaar wil graag uitbreiden met extra terreinen. Door het tekort gaan leden elders om voldoende spelmogelijkheden te hebben.

De problemen van de succesvolle club werden besproken op de gemeenteraad, waar gemeenteraadslid Eddy Gorris (N-VA) vroeg om extra aandacht van het gemeentebestuur. “Er wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Boonmarkt opgemaakt, maar er zou meer rekening gehouden moeten worden met de uitbreidingsnood van de Heistse Tennisclub. Er is nood aan bijkomende buitenterreinen en daar moet de mogelijkheid voor worden opengehouden”, kaartte hij aan.

De bezettingsgraad ligt nu erg hoog, zo klinkt het ook in de club. “We hebben nu drie binnen- en acht buitenterreinen voor duizend leden. Dat is niet genoeg. Sommigen gaan nu elders spelen omdat ze hier te weinig kunnen trainen. Dat willen we veranderen door twee binnenterreinen en een buitenterrein aan te leggen. De grasvlakte aan het skatepark hiernaast zou een mogelijkheid kunnen zijn", zegt voorzitter Eric Ooms.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Van den Bruel (CD&V) en sportschepen Nand Blauwens (Open Vld) zeggen dat er al eerder contact is geweest met de club om de noden te bespreken en dat er zal bekeken worden wat mogelijk is.