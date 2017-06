Nijlense speelster moet onverwacht boeken aan de kant gooien voor WK Tafeltennis

Berlaar / Nijlen - De Nijlense Margo Degraef (18) heeft ons land mee vertegenwoordigd op de Wereldkampioenschappen Tafeltennis in het Duitse Düsseldorf. Door haar late selectie moest ze haar boeken onverwacht aan de kant gooien om zich voor te bereiden.

Margo speelt competitie in Eerste Nationale bij TTK Dylan Berlaar, de club waar ze als kleine meid kwam spelen. Normaal ging ze er net niet bij zijn op de Wereldkampioenschappen tafeltennis, maar op het laatste moment werd ze toch nog opgeroepen voor de Belgische selectie. "Amper twee weken voor het vertrek kreeg ik te horen dat ik alsnog in de selectie zat. Ik heb er dan ook alles aan gedaan om mij nog zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat was niet evident, want het WK viel pal in de examenperiode en ik heb dus een deel van mijn examens voor het tornooi moeten afleggen, de vier overige komen er nu nog aan", klinkt het bij de studente Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven.

"Maar in elk geval had ik mezelf voorgenomen om gewoon te genieten van elke seconde en mijn hoogst mogelijke niveau te proberen halen. In het enkelspel ben ik er in de voorronde uitgegaan, in het dubbelspel gemengd samen met Robin Devos, de Belgische nummer één, zijn we gesneuveld in de eerste ronde. Bij het damesdubbel heb ik samen met Lisa Lung wel twee overwinningen behaald in de kwalificaties. Op de hoofdtabel bij de 64 besten van de wereld zijn we er dan in de eerste ronde uitgegaan", overloopt ze.

"Ik heb dus een degelijk tornooi gespeeld. De laatste dagen heb ik nog kunnen genieten van fantastische matchen van de wereldtop, een ervaring rijker die ze mij niet meer afnemen dus. De sfeer daar deed dromen en geeft motivatie om nog harder te werken. Ik heb er echt van genoten en heb er vooral heel veel geleerd. Het was een ongelofelijke ervaring. En nu terug naar mijn boeken zodat ik deze zomer volop kan trainen voor de volgende uitdagingen en niet hoef te studeren", lacht Margo tot slot.