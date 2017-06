Buurt vreest extra drukte door verkaveling

Nijlen - Bij de veertig gezinnen uit de Azalealaan heerst ongerustheid over de extra verkaveling die er gepland is. Want de extra drukte zien ze er niet zitten, zo klaagt bewoner René Van Goubergen aan.

De man kaartte de ongerustheid onlangs aan in de gemeenteraad, waar hij ook zetelt als raadslid voor Open Vld. “De nieuwe verkaveling komt in het verlengde van onze rustige straat. Er komen zestien gekoppelde woningen. Op zich is dat geen probleem, maar over de geplande ontsluiting zijn de huidige bewoners niet tevreden. Op de huidige plannen loopt de toegang tot de nieuwe huizen langs het bestaande gedeelte. Er zal dus heel wat extra gerij ontstaan door ons woonerf”, klinkt het.

“We zien er wel een simpele oplossing voor”, aldus Van Goubergen. “Er is op het verkavelingsplan een fietsdoorsteek ingepland naar de Kesselsesteenweg en Vekenstraat. We stellen voor om de doorsteek aan de Vekenstraat ook toegankelijk te maken voor plaatselijk autoverkeer. Er is ruimte genoeg om naast de fietsdoorsteek ook een weg voor auto’s aan te leggen. Als het als enkelrichting wordt ingericht, zou het aantal passages in het bestaande gedeelte van de straat gehalveerd worden, want de mobiliteitsdruk een stuk lichter verteerbaar zou maken.”

Schepen van Mobiliteit Paul Laurijssen (CD&V) is niet overtuigd van de positieve impact van het voorstel uit de buurt. “We vrezen dat er zelfs een negatieve impact op de veiligheid zou zijn door een enkelrichtingsstraat in te voeren. Want dan hebben mensen de neiging om sneller te gaan rijden. We zijn er dus geen voorstander van omdat dit meer problemen zou kunnen opleveren dan het zou oplossen. De Azalealaan is ook een doodlopende straat waar enkel plaatselijk verkeer rijdt. De verkeersdruk valt dus nog wel mee”, aldus de schepen.