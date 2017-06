Uitdaging blijkt niet groot genoeg voor enthousiaste fietsers

Applaus voor alle fietsers, want ze blijken wel heel enthousiast in Nijlen. Foto: JDW

Nijlen - ”Wat gaat het hard”, laat de Nijlense communicatieambtenaar Hans Selderslaghs weten. Voor de campagne ‘Nijlen fietst de wereld rond’ was het de bedoeling dat de Nijlenaars hun aantal gefietste kilometers zouden ingeven tussen 21 mei tot 19 juni. “Het doel was om samen 40.075 kilometer te halen, ofwel een rondje rond de wereld. Maar blijkbaar wordt er heel enthousiast gefietst in Nijlen."

"We zitten nu al aan bijna 60.000 kilometer. De campagne loopt nog tot 19 juni en is dus nog lang niet voorbij. Blijven fietsen is de boodschap. Misschien kunnen we wel een tweede keer de wereld rond fietsen”, klinkt het ambitieus.