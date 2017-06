Jonge zwemmer mag zich meten met Europese top

Heist-op-den-Berg / Nijlen - De Itegemse zwemmer Seppe Wyns (14) heeft zich gekwalificeerd voor het European Youth Olympic Festival, het grootste Europese sportevenement voor jeugd. De zwemmer kan er zich gaan meten met de jeugdtop, een opsteker voor het ambitieuze beleid van zijn Nijlense club ShaRK.

De prestigieuze wedstrijd vindt plaats in de laatste week van juli in het Hongaarse Györ. “Ik ben heel blij dat ik me heb kunnen kwalificeren voor de zwemcompetitie”, vertelt Seppe Wyns. “Een paar maanden geleden had ik niet verwacht dat ik dit zou kunnen. Maar ik ben er blijkbaar in geslaagd om mijn limieten te verleggen. Ooit wil ik natuurlijk heel graag meedoen aan de echte Olympische Spelen, maar daar moet ik natuurlijk nog een lange weg voor afleggen. Ik hoop dat het realistisch is en ik wil er hard voor werken.”

Volgens Stijn Auwers, één van de trainers van Seppe, is de kwalificatie alvast het bewijs dat het nieuwe beleid van de club vruchten afwerpt. “We zijn in september 2014 binnen de club met een project gestart met als doel om met onze beste jonge zwemmers deel te nemen aan de grote Europese jeugdwedstrijden. Dik twee jaar later lijkt dit al te renderen. We hebben er heel veel tijd en moeite ingestoken om een structuur op te bouwen zodat onze zwemmers een goede omkadering kunnen krijgen. We hopen om op deze manier een Nijlense belofte te kunnen vormen die op termijn bij de nationale ploeg terecht kan. Dan zouden we heel fier zijn”, aldus Auwers.