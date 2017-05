Ongeval en brand haalt dertig gezinnen offline

Nijlen - Een ongeval waarbij een verdeelkast van Proximus is uitgebrand zorgt er voor dat een dertigtal gezinnen op de grens van Kessel en Nijlen het een viertal dagen moeten stellen zonder internet, televisie en vaste lijn.

In de nacht van zondag op maandag is een verdeelkast aangereden door een wagen. “De infrastructuur is volledig uitgebrand. Ook onze kabels zijn gedeeltelijk weggesmolten. Hierdoor zijn dertig klanten getroffen waar zowel tv, internet als telefonie niet meer werkt. Daarbovenop zijn er ook nog een achttiental klanten betrokken die enkel telefonie van ons afnemen”, legt Jan Margot, woordvoerder van Proximus uit.

De herstellingen nemen heel wat tijd in beslag. “De kast moet volledig worden vervangen, zowel de koperkabels als de glasvezelkabels. Maandag zijn onze mensen meteen gestart met de nodige herstellingswerkzaamheden. Dinsdag is de nieuwe kast al geleverd en zorgen onze mensen voor de verdere herstellingen. Hiervoor werken we ook samen elektriciteitsnetbeheerders Infrax en Eandis”, klinkt het verder.

“Zonder onvoorziene omstandigheden zullen de werkzaamheden woensdagavond beëindigd zijn. Dit kan niet sneller, want technisch en praktisch kan er maar één ploeg van twee personen aan werken. Pas daarna komen de telefoonaansluitingen terug in dienst. Internet en televisie zullen pas terug functioneren als de glasvezelkabels en de apparatuur hersteld zijn. Wellicht zal dat inderdaad in de loop van donderdag zijn”, stelt Margot in het vooruitzicht.

Dat het euvel pas donderdag hersteld zou zijn, vindt Marina Borremans net als veel andere buurtbewoners aan de lange kant. “Ik begrijp niet dat het niet sneller kan. We hebben al een berichtje gekregen dat alles in orde was, maar dat bleek een vergissing. Toen ik belde voor meer informatie, heb ik te horen gekregen dat we een soort compensatie zouden kunnen krijgen. Dat is sympathiek, maar daar is het me niet om te doen. De buren willen hier zo snel mogelijk weer online”, klinkt het.