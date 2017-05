Huisvestingsmaatschappij investeert 95 miljoen euro

Heist-op-den-Berg / Putte - De Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg, waar ook Putte onder valt, zal het beoogde aantal sociale woningen al veel sneller realiseren dan vooropgesteld. Daarom kan er bijkomend geïnvesteerd worden. De komende jaren zal er 95 miljoen euro gaan naar nieuwbouw en renovatie.

Het aantal nieuwe huurpanden dat tegen 2023 gerealiseerd zou moeten zijn van de hogere overheid volgens het Bindend Sociaal Objectief, zal in het werkingsgebied van de huisvestingsmaatschappij al rond 2020 klaar zijn. “Van die 270 verplichte sociale huurwoningen waren er in februari 2017 al 213 gerealiseerd waardoor er nog maar 76 bij moeten komen. Als sociale huisvestingsmaatschappij hebben we in het kanton nu al 192 nieuwe huurwoningen op de planning staan voor de komende jaren, een pak meer dus dan nodig. Daarnaast zijn er nog de vele koopwoningen en renovatieprojecten die we ook nog gaan realiseren. In totaal gaat het om 444 wooneenheden.”

De inspanningen in het kanton worden dus beduidend groter dan opgelegd. “Daarom hebben we samen met de gemeente Heist-op-den-Berg onlangs een convenant afgesloten met de Vlaamse Regering over 87 bijkomende woningen. Zo krijgen we ook middelen voor de realisatie van die extra sociale huurwoningen, ook al is het Bindend Sociaal Objectief al gerealiseerd.”

Op dit moment staan een duizendtal mensen op de wachtlijst, het aanbod zal de vraag nu ook nog niet aan de vraag kunnen voldoen.