Tiele (3) heeft constant jeuk: "Allergisch aan bijna alles"

Heist-op-den-Berg - De ouders van Tiele uit Itegem (Heist-op-den-Berg) zijn ten einde raad. De jongeman van bijna drie jaar oud is allergisch aan zowat alles. De kleuter kan amper iets eten, kan niet buiten spelen of naar school gaan en heeft constant jeuk. En de dokters hebben voorlopig nog geen concrete diagnose kunnen stellen. “Zijn ziekte past in geen enkel hokje. Dus extra steun aanvragen is heel moeilijk”, klinkt het.

De kleuter is allergisch voor zowat alle voeding. Hij kan geen enkele fruitsoort verdragen en mag ook geen groenten eten behalve wortelen. Kunnen wel: Aardappelen, ongekruide kip, olijfolie en rijst. Ook dieren mag Tiele niet in zijn buurt hebben en zelfs gewoon buiten komen is problematisch. "Hij kan niet tegen fel zonlicht, al is gewoon buitenkomen ook bijna onmogelijk. Er zitten blijkbaar altijd stoffen in de lucht waar hij niet tegen kan en dat bekoopt hij dan achteraf. We hebben ooit eens geprobeerd om te gaan zwemmen, maar toen we in de kleedkamer binnenkwamen begon de eczeem al op te komen. "

Als Tiele toch in aanraking komt met iets dat op het lange lijstje van verboden stoffen staat, dan zijn de gevolgen meteen duidelijk. “Hij krijgt dan dikke lippen, opgezwollen ogen en eczeem. De wonden kunnen beginnen etteren. We letten nu op heel veel zaken, zodat hij die aanvallen zoveel mogelijk kan vermijden. Zelfs onze hond waar onze andere kinderen zo gek van waren hebben we weg moeten doen. En zelfs als hij alles perfect doet, heeft hij de hele dag en nacht last van jeuk, hij ligt soms de hele nacht te woelen en te krabben.”

De ouders strijden nu voor erkenning, onder meer via een Facebook-pagina. "We hebben al geprobeerd om via ons ziekenfonds een erkenning aan te vragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, maar we kregen al snel bericht dat ons dossier niet goedgekeurd was. Later hoorden we dat het niet eens ingezonden was omdat we toch geen enkele kans zouden maken, want er is niet eens een concrete diagnose. Hij is allergisch aan alles, maar heeft blijkbaar géén beperking? Nochtans zouden met zo'n erkenning veel meer steun kunnen krijgen.”