Jongen (19) met spierziekte is op zoek: "Wie wil met mij naar festivals?"

Nijlen - De negentienjarige Dean Michiels uit Bevel (Nijlen) vindt dancefestivals helemaal het einde. Maar hij heeft ook een spierziekte en zit in een rolstoel. Daarom is hij op zoek naar mensen die hem als begeleider mee op sleeptouw willen nemen.

“Naar dancefestivals gaan vind ik echt fantastisch”, vertelt Dean. “Ik zit veel thuis, maar op festivals kan ik echt genieten van de sfeer en van de muziek. Ik ben voorlopig vooral naar lokale festivals geweest zoals Jour Tibour in Nijlen of Sunrise Festival in de Lilse Bergen. Maar grote festivals als Tomorrowland zou ik misschien ook ooit wel eens willen meemaken.”

“Ik zit spijtig genoeg in een rolstoel door een spierziekte, dus alleen gaan kan ik niet. Ik zou geen drankje kunnen gaan halen en ik heb ook hulp nodig om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Daarom ben ik op zoek naar jonge mensen met dezelfde interesses die me op sleeptouw willen nemen”, legt hij uit.

Dean probeerde al via sociale media om iemand te vinden en kreeg veel reacties. “Heel veel mensen vonden het goed dat ik initiatief nam. Ik heb al veel positieve reacties gekregen en heel veel mensen hebben het bericht ook al gedeeld. Maar ik heb spijtig genoeg niemand kunnen vinden.”

Voorlopig gaan Deans ouders geregeld mee naar festivals. Maar het koppel is eind de veertig en de loeiharde dancemuziek is niet meer echt voor hen weggelegd. “We doen dat dan voor hem, want we willen hem dat plezier niet ontnemen. Voor onszelf is het dan altijd aftellen tot het gedaan is. Die boem-boem vinden we maar niets. We vinden zo’n festival wel mooi om eens af te zien, maar als je er van ’s middags tot middernacht rondloopt, dan is dat wat teveel van het goede. En er staan geen tafels of stoelen om even te gaan zitten. Zelf heb ik dan heel snel last van mijn rug en dan zijn we na een paar uur alweer weg”, vertelt mama Nancy Broeckx.

“En iemand van Deans leeftijd wil natuurlijk ook liever met jonge mensen op stap gaan in plaats van altijd met zijn mama of papa”, klinkt het verder.

Dean heeft de Ziekte van Duchenne, een aangeboren spierziekte die met de jaren verergert. “Tot zijn twaalfde heeft hij nog kunnen stappen, daarna niet meer. We willen niet liever dan dat hij net zoals leeftijdsgenoten plezier kan maken in zijn vrije tijd. Hopelijk vindt hij iemand die dat met hem wil beleven”, besluit mama Nancy.