Toestand van aangereden motorrijder is stabiel

Putte / Bonheiden - De toestand van de motorrijder van 42 die vrijdagavond verongelukte op de Mechelbaan in Putte is gestabiliseerd. Hij is niet langer in levensgevaar.

De motorrijder, een man van 42 uit Bonheiden, was gestopt om het peloton van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker te laten passeren. Hij had net een terreinwagen voorbijgestoken, maar moest dan inhouden voor de fietsers uit de andere rijrichting. De bestuurder van de terreinwagen kon een botsing niet meer vermijden en reed op de tweewieler in.

Het slachtoffer werd na de aanrijding zwaargewond naar het Imeldaziekenhuis van Bonheiden gebracht. De veertiger kreeg eerst nog ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden gebracht. Volgens de eerste berichten was de man zwaargewond en verkeerde hij aanvankelijk zelfs even in levensgevaar. Maar zijn toestand is nu gestabiliseerd.