Ravotten in het water van Hobbeldonk

Het was bakken afgelopen weekend. Dus ging iedereen op zoek naar een beetje verkoeling, ook in Heist-op-den-Berg. In natuurspeelplaats Hobbeldonk in de Averegten in zochten tientallen kinderen dit weekend verfrissing in het water. Amelie (9), Charlotte (6), Pieter-Jan (10) en Andreas (4) zakten zelfs uit Berchem af naar Hallaar om er de drukte in de Antwerpse parken te ontwijken. “En straks vieren we de 75ste verjaardag van opa in het Boshuis”, klonk het enthousiast.