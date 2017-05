Goeddraaiende Radio Apollo is op zoek naar nieuw onderkomen

Heist-op-den-Berg - Bij vrije radio Apollo in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg) zijn ze op zoek naar een nieuwe locatie. De huidige stek aan de Witte Gracht dreigt op termijn weg te vallen en tegen dan moet er een oplossing zijn, zo klinkt het.

Radio Apollo is nu ondergebracht op privéterrein. “We huizen nu op het domein van een oudere dame die al een stuk in de negentig jaar oud is. Als ze ooit zou komen te overlijden, dan wordt het huis waarschijnlijk verkocht en dan zullen wij hier moeten verdwijnen. We hebben ook goede banden met de rest van de familie, maar het is duidelijk dat onze toekomst hier niet meer ligt op langere termijn. Daarom kijken we uit naar iets nieuws”, zegt bestuurslid Benny Van Craen.

Er zijn al gesprekken gevoerd met de mensen van jeugdhuis Kwinten, maar die zijn op niets uitgedraaid. “We hebben goede contacten met hen, maar het bleek onmogelijk om daar onze vaste locatie te maken. We zijn wel een dossier aan het opmaken met de vraag aan de gemeente of we de oude pastorie van Wiekevorst mogen gebruiken. Daar is nu ruimte vrij nadat de uitleenpost van de bibliotheek er is weggegaan. Het zou een ideale locatie zijn om onze plannen verder te ontwikkelen”, klinkt het.

En die plannen zijn best ambitieus. “De laatste jaren zitten we erg in de lift. We hebben 24 deejays en onze hele ploeg helpers is zo’n veertig man sterk. Bij ons is er altijd leven in de brouwerij. Die schwung willen we nog meer gebruiken om ons dorp nog wat meer te doen leven. Zo’n nieuw gebouw zou ons daarbij kunnen helpen.”

De gemeente zegt dat het mee uitkijkt naar oplossingen. “De radio is niet zo makkelijk te huisvesten omdat ze ook op akoestisch vlak bepaalde eisen hebben. We denken mee, maar we kunnen niet toveren. We zullen alle opties onderzoeken”, aldus burgemeester Luc Vleugels (CD&V).

En er hangt nog wat meer spanning in de lucht. Alle vrije radio’s moeten opnieuw hun frequentie laten erkennen. De dossiers moeten op 14 juni binnen zijn, wie geen frequentie toegewezen krijgt moet op het einde van het jaar stoppen. Zowel Radio Christina als Radio Apollo moeten dus afwachten of ze opnieuw toelating krijgen. Nieuw is dat er vanuit drie antennemasten zal uitgezonden zal moeten worden. Apollo wil uitzenden vanuit Wiekevorst, Berlaar en Begijnendijk en Christina vanuit Heist, Hulshout en Begijnendijk.

De gemeenteraad gaf eerder deze week alvast een krachtig signaal door bijna voltallig morele steun te verlenen aan de twee lokale zenders, namelijk Radio Apollo en Radio Christina. “We vinden dat ze beiden een belangrijke lokale rol spelen en willen graag dat ze verder moeten blijven bestaan. Door samen onze steun te betuigen aan hun dossier, hopen we hun kandidatuur nog te versterken”, klonk het bij meerderheid en oppositie.