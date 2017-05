Braderie na 21u zonder glazen, maar wijntje bij kreeft hoeft niet in bekertje

Heist-op-den-Berg - Op basis van een nieuwe politieverordening zal er strenger worden omgesprongen met glazen tijdens het braderieweekend volgende maand. Na 21u volgt er een verbod en moet drank in plastic of kartonnen bekertjes.

De braderie van Heist op 23, 24 en 25 juni zorgt elk jaar voor zo’n 50.000 bezoekers. “We willen het volksfeest nog meer in goede banen leiden en hebben daarom beslist om een glasverbod in te voeren vanaf 21u. In het verleden sneuvelden er meer glazen dan ons lief is en dat is niet zo veilig. Met al die glasscherven kan de politiehond ook niet ingezet worden”, legt burgemeester Luc Vleugels (CD&V) uit.

Er geldt wel een belangrijke uitzondering: kraampjes die eten aanbieden dat mét bestek en aan tafel genuttigd wordt, mogen hun dranken nog wel in glazen schenken. De wijn bij de kreeft zal na 21u dus niet in een plastic bekertje moeten.

Security, stewards en politie moeten in de eerste plaats preventief en met zachte hand proberen op te treden. “Maar als de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang zou komen, grijpen we in met sancties”, aldus Vleugels. “Er kan een boete tot 350 euro opgelegd worden of het kraampje kan gesloten worden”, klinkt het.