Heist-op-den-Berg - Bij kleine werkzaamheden aan de grond voor het Chirolokaal in de Kerkhofstraat in Heist-op-den-Berg is donderdagmiddag een gasleiding geraakt. Er ontstond lichte geurhinder in de onmiddellijke buurt. De brandweer kwam ter plaatse, Eandis kon het lek snel herstellen.