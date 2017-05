Eerste concrete resultaat van project Goed Plan is zichtbaar

Heist-op-den-Berg - Bij een woning in de Stationsstraat in Heist-op-den-Berg zijn dinsdag de ramen vervangen. Het is het eerste concrete resultaat van het project Goed Plan, waarmee de kwaliteit van de woningen op de private huurmarkt opgevijzeld moet worden.

Nog veel te veel huurwoningen op de private markt verkeren in een erbarmelijke staat, zo blijkt. “Dat heeft niet alleen te maken met onwilligheid of huisjesmelkerij. Vaak weten verhuurders niet hoe slecht de woning er aan toe is of hoe ze aan de verbeteringswerkzaamheden moeten beginnen. Met dit project, dat via subsidies door de provincie Antwerpen wordt bekostigd, proberen we daarbij te helpen. De huiseigenaars uit Heist-op-den-Berg en Herselt kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan het project”, zegt Leen Smets.

Huiseigenaar Jeffie Verhaegen (58) deed dat en is alvast blij met de hulp die hij heeft gekregen. Zijn woning is de eerste die effectief wordt aangepakt na de hulp van Goed Plan. “Van de woning in de Stationsstraat in Heist-op-den-Berg die ik verhuur had ik zelf al een zijmuur geïsoleerd. Ook de zolder had ik al aangepakt. Maar het gaat om een huis uit de jaren dertig waar dringend nog veel meer structurele ingrepen nodig waren. Zo waren de ramen nog van enkel glas”, legt de man uit.

Maar de hele voorbereiding van de renovatie vond de eigenaar best ingewikkeld. “Er zijn zo veel mogelijkheden, dat het moeilijk is om de juiste beslissingen te nemen. Daarom heb ik verschillende keren samengezeten met specialisten om alles voor te bereiden. Die hebben me geholpen, ook door me te wijzen op allerlei wetten en mogelijke premies. Nadat de superisolerende ramen geplaatst zullen zijn, komt er nadien nog een klusjesdienst van Kringwinkel Zuiderkempen naar hier om een paar verbeteringen aan te brengen. Ik had dit oude huis geërfd, maar op deze manier is het weer klaar om de komende tientallen jaren mensen op een goede manier te huisvesten. Zonder een helpende hand was het er misschien niet van gekomen”, aldus een tevreden Jeffie.

Momenteel zijn er al een dertiental dossiers opgestart. “De meeste daarvan leiden effectief tot verbeteringswerken. We doen eerst een verkennend gesprek, dan volgt een huisbezoek en op basis van dat verslag worden prioritaire ingrepen bepaald. Ook in een latere fase kan de verhuurder verder begeleid worden met de voorbereidingen en de begeleiding van de werken. Het doel is dat de woonkwaliteit omhoog gaat en dat de energieprestaties verbeteren”, aldus Leen Smets.

Het project loopt nog tot eind 2018. “Er is dus nog ruimte om meer huiseigenaars te helpen”, klinkt het.