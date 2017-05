Jarige Kringwinkel maakt plannen voor nog extra winkelruimte

Heist-op-den-Berg - De Heistse afdeling van Kringwinkel Zuiderkempen uit de Noordstraat bestaat deze maand twintig jaar en dat wordt gevierd. De mijlpaal is een moment om even terug te kijken naar de pioniersjaren, maar zeker ook om vooruit te blikken, want er wordt nog aan een uitbreiding gedacht.

De organisatie is gevestigd in het voormalige Bartsons-gebouw, waar tot in de jaren zestig een regenmantelfabriek gevestigd was. Maar het gigantische gebouw van vroeger wordt door al die extra initiatieven zelfs was te krap. “Onze lening voor het gebouw loopt af in 2018, dus komt er ruimte vrij om te investeren. We kunnen best wat extra plaats gebruiken, we blijven ideeën ontwikkelen om nog meer goederen te kunnen herbestemmen. Ook de sociale kruidenier die hier gehuisvest is, kan meer plaats gebruiken. We hebben al contact gehad met de gemeente en het zou mogelijk zijn om op de site nog uit te breiden op het gelijkvloers en op de eerste verdieping. Het gebouw is een oerdegelijke betonnen constructie waar makkelijk muren te verplaatsen zijn om uitbreiding mogelijk te maken”, aldus voorzitter Dirk Ceulemans.

“We hebben ook onze sociale partners die hier gehuisvest zijn gevraagd welke wensen zij nog hebben. Het gaat om de Wereldwinkel, Open School en Stuw. We zijn nu volop in voorbereiding en denken ten vroegste tegen 2020 iets te kunnen realiseren”, vermoedt Ceulemans.

De Kringwinkel wil de klanten mee betrekken bij de viering. “Nog tot 27 mei staat er een kleine foto-expo in de winkel. Tot en met vrijdag 19 mei kunnen alle klanten ook meedoen aan een gratis wedstrijdje waarmee waardebons zijn te winnen. En op zaterdag 20 mei staat er een ijskar voor de deur, bij elke aankoop ontvangen de klanten een bon voor een ijsje”, legt algemeen directeur Kris Ooms uit.