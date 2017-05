Herstelling van lekkend dak Githo kost 150.000 euro

Nijlen - Het dak van de schrijnwerkerij van het Githo is lek. De hoge kostprijs voor de herstelling zorgde voor gemengde reacties op de gemeenteraad.

Op de gemeenteraad werd door N-VA-gemeenteraadslid Stefaan Bruyninckx gepleit voor een snel herstel van het dak van de schrijnwerkerij van het Githo. “Dat dak lekt al enige tijd en we vinden dat het lang duurt vooraleer het hersteld is. Nochtans ligt er veel prijzig hout opgeslagen dat best niet nat kan worden”, kaartte Stefaan Bruyninckx aan.

Schepen van Openbare Werken Paul Laurijssen (CD&V) zegt dat er een hele procedure van openbare aanbesteding nodig was. “Die procedure hebben we moeten doorlopen omdat de kosten voor de herstelling aanzienlijk zijn. In totaal bedraagt de kostprijs ongeveer 150.000 euro”, aldus de schepen.

Die kostprijs schoot in het verkeerde keelgat van gemeenteraadslid Ingrid Van Wunsel (Vlaams Belang). “Dat lijkt me een woekerprijs. Dit lijkt me met de haren getrokken. En kunnen de leerlingen het dak niet zelf herstellen?”, klonk het.

“Het grote dak wordt volledig vervangen en wordt geïsoleerd. Er zit ook asbest in de oude dakbedekking die door een gespecialiseerde firma op een veilige manier verwijderd moet worden. Dat drijft de kostprijs ook omhoog”, antwoordde Paul Laurijssen.

De voorbereidende werkzaamheden zouden starten op 17 juni.