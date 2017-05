Nostalgie troef bij afscheid van schoolgebouwen aan Kloosterstraat

Heist-op-den-Berg - Het schoolgebouw van het Heilig-Hartcollege in de Kloosterstraat wordt nog maar een paar weken gebruikt. Volgend schooljaar verhuizen de leerlingen naar de nieuwbouw in de Biekorfstraat, waar alle lesactiviteiten worden gecentraliseerd. Maar voor het zo ver is, gaan de leerlingen en leerkrachten nog eens goed feesten in de Kloosterstraat.

Op oude affiches werd de school in grote letters aangeprezen, toen nog als ‘externaat voor meisjes’. “Goede ligging op de berg, rustige atmosfeer, ruime en lichte en luchtige lokalen en centrale verwarming”, staat er te lezen. De ene bewering is enkele tientallen jaren later nog wat meer waarachtig dan de andere. “De gebouwen zijn vandaag de dag verouderd. Maar ze hebben zeker en vast een ziel. We zijn hier vroeger naar school geweest en geven hier nu al meer dan twintig jaar zelf les. Het doet ons dus zeker ook iets nu we afscheid moeten nemen van deze locatie op de berg. Veel mensen kijken met een gevoel van nostalgie terug naar deze gebouwen. Dus vonden we het logisch om dit afscheid niet zomaar voorbij te laten gaan”, leggen leerkrachten Hilde Cools (45) en Annick Bellekens (47) uit.

De twee hebben het afscheidsfeestje samen met enkele collega’s een waardig afscheidsfeest uitgewerkt. De school mikt in de eerste plaats op heel wat oud-leerlingen. “Dat zijn er een heel pak, want hier wordt al les gegeven van in de jaren veertig. Het toont nog maar eens aan hoe belangrijk deze gebouwen zijn geweest. Het was voor ons dan ook niet mogelijk om iedereen persoonlijk uit te nodigen. We hebben al wel veel reacties gekregen van mensen die hier met een groepje oud-klasgenoten hebben afgesproken om herinneringen op te halen. Ook ouders, ex-leerkrachten of mensen zonder band met de school die gewoon eens een kijkje willen komen nemen, zijn zeker welkom.”

De feestelijkheden beginnen al op vrijdagavond vanaf 17u. Zaterdag is de school open vanaf 13.30u. “Er is een fototentoonstelling met oude beelden en affiches van de school. Er is een praatcafé en we geven rondleidingen. Op zaterdag vanaf 21u is er ook een fuif in een tent op de speelplaats die tot 3u zal duren. De deejays zijn oud-leerlingen. Op zaterdag is er ook kinderanimatie en een deathride.”

Exact een jaar geleden verworven de firma’s DCA uit Beerse en Bermaso uit Antwerpen de terreinen waarop de schoolgebouwen staan. Ze brachten samen het hoogste bod van 4,7 miljoen euro uit tijdens een openbare verkoop. De school zal afgebroken worden. De plannen voor een appartementencomplex worden momenteel uitgewerkt. Een sloop- of bouwvergunning is nog niet aangevraagd.